Thulesen: Vi fastholder ambitionerne på udlændingeområdet

DF-formand vil fortsat jagte udlændingestramninger, selv om statsministeren nedtoner nødvendigheden.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde tirsdag lagde op til, at en større aftale om udlændingestramninger må udskydes, giver Dansk Folkeparti ikke op.

Det er meldingen fra formand Kristian Thulesen Dahl.

- Uanset at regeringen måtte drosle sine ambitioner ned på skatteområdet, så fastholder vi vores ambitioner på udlændingeområdet, siger han.

Formanden fastslår i umisforståelige vendinger, at DF er klar til at give skattelettelser for knap en milliard kroner, der er fundet ved at indføre kontanthjælpsloft.

Og partiet er også klar til at bruge 2,5 milliarder kroner, som stammer fra fremrykkede skatteindtægter i en pensionsaftale, indgået før jul, til at sikre at det bedre kan betale sig at spare op til pension.

Men partiet kæmper forsat for markante udlændingestramninger.

- Det, at vi håndterer to mindre ting på skatteområdet, der er en del af tidligere aftaler, betyder ikke, at vi ikke har mere at forhandle om, siger han.

Meldingen kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på pressemødet sagde, at det er nødvendigt at adskille skattedebatten og udlændingedebatten.

- Så skal vi samtidig lave et såkaldt paradigmeskift af udlændingepolitikken. Der risikerer vi at komme ind i et langstrakt forløb, hvor vi risikerer at blokere for andre nødvendige beslutninger, lød ordene fra statsministeren.

Thulesen Dahl mener, at både Løkke og integrationsminister Inger Støjberg (V) er klar til at stramme udlændingepolitikken.

- Hun mener, at man skal være her midlertidigt, og så hjælpes tilbage til sit fædreland, når muligheden er for det. Han har selv brugt udtrykket paradigmeskift, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Vi fastholder vores ambitioner på udlændingeområdet om et paradigmeskift, selv om regeringen måtte drosle sine ambitioner på skatteområdet ned.

