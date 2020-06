Thulesen vil have Danmark ud af EU

Danmark skal ud af EU og få en aftale som Storbritannien eller Norge, siger Thulesen Dahl i grundlovstale.

Danmark bør trække sig ud af EU. I stedet for fuldt medlemsskab bør Danmark have en aftale på linje med Storbritannien eller Norge.

Det siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i sin grundlovstale.

- De gamle nationalstater med deres særkender står for fald til gengæld for et bureaukrat-styre fra Bruxelles. Hvis briterne får en god løsning, bør vi i Danmark gå samme vej. Ellers må vi se Norges vej. Frihandel uden den politiske union er vores mål. Vejen dertil kan vi diskutere, siger Thulesen Dahl i talen.

/ritzau/