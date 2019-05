Thulesen ser gerne styrket samarbejde med V og S

Statsministeren åbner for en mulig SV-regering eventuelt med De Radikale som støtteparti. Det skuffer DF.

Det skal ikke være Liberal Alliance, der afgør skattepolitikken. Og det skal ikke være De Radikale, der afgør udlændingepolitikken.

I stedet skal det være Dansk Folkeparti, der skal være placeret i dansk politiks smørhul, lige der hvor man får mest indflydelse for sine mandater.

Det mener formand Kristian Thulesen Dahl, som gerne ser et tættere samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

- Jeg har i årevis talt for et større samarbejde, siger han.

Det siger han, kort efter at en samtalebog med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er udkommet.

I bogen "Befrielsens øjeblik" åbner statsministeren for en eventuel SV-regering hen over midten i dansk politik for at undgå at blive statsminister med støtte fra den yderste højrefløj.

På et pressemøde for bogen bliver Løkke spurgt til, hvilket parti der skal være støtteparti.

- Det er helt åbenlyst, at afstanden fra mig og ud på den yderste højrefløj er større end på mig og til Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet for bare at nævne et par eksempler, siger Løkke.

Dermed nævner han ikke Dansk Folkeparti. Bliver De Radikale støtteparti vil det føre til lempelser på udlændingepolitikken, mener DF.

- Det vil vi bekæmpe, alt det vi kan.

- Løkke har selv givet indtryk af, at han har stået vagt om den stramme udlændingepolitik, og er der et afgørende punkt, hvor De Radikale vil trække Danmark et andet sted hen, så er det udlændingepolitik. De vil lempe, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han svarer ikke direkte på, om han vil agere støtteparti og således holde De Radikale uden for indflydelse.

- Det vil selvfølgelig være en bedre situation, hvis vi får den mulighed. Det ved vi ingenting om. Det kræver, at Socialdemokratiet ser positivt på det, foreløbig har de afvist. Det politiske projekt skal være attraktivt for os, Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at spille en rolle i det her, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har tidligere hældt idéen ned ad brættet.

- De politiske uenigheder er for store. Jeg vil gerne samarbejde med Venstre, ligesom jeg gerne vil med andre partier. Men på afgørende områder er der for store uenigheder og forskelle på Venstre og Socialdemokratiet, sagde hun for under en uge siden.

/ritzau/