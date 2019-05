Thyra Frank genopstiller ikke til valget

Ældreminister Thyra Frank har besluttet sig for at stoppe i landspolitik. Hun ser frem til et nyt livskapitel.

Ældreminister Thyra Frank skal i modsætning til flere af kollegerne i Liberal Alliance ikke ud at føre valgkamp de kommende uger.

Hun fortæller på sin Facebook-side, at hun har besluttet ikke at genopstille ved det kommende valg.

Den 67-årige politiker vil i stedet have mere tid til ægtemanden Peter og familien.

Thyra Frank blev landskendt som leder af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg.

Hun stillede op for Liberal Alliance ved folketingsvalget i 2011, hvor det lykkedes at blive valgt ind.

Det gjorde det ikke fire år senere i 2015, men da Liberal Alliance gik i regering i november 2016, blev hun udpeget som ældreminister.

/ritzau/