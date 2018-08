Thyra Frank: Rekruttering i ældreplejen er et problem

Landets plejehjem er enormt udfordret med underbemanding. En undersøgelse skal kortlægge problemet.

Thyra Frank erkender, at ældreplejen har et enormt rekrutteringsproblem. Af denne grund har hun iværksat en undersøgelse for at kortlægge problemet.

Det siger ældreminister Thyra Franks (LA) tirsdag under et samråd indkaldt af SF.

- Jeg anerkender i allerhøjeste grad, de udfordringer. Det er særdeles vigtigt, at vi får løst det her problem, siger hun.

Ældreministeren er blevet bed om at redegøre for, hvorfor flere af landets plejecentre er udfordret af underbemanding, hvor udbredt problemet er, og hvordan hun vil løse problemet.

Ifølge Thyra Frank er regeringen i gang med at håndtere problemerne.

- Regeringen afsatte sammen med Dansk Folkeparti 500 millioner kroner hvert år til en bedre bemanding. Og de penge skal jo i gang med at arbejde derude nu, siger hun.

Forårets tumultariske overenskomstforhandlinger viste, at mange plejecentre ikke er bemandet, med andet end det der svarer til nødberedskabet.

Nødberedskabet skal sikre, at der til hver en tid er bemanding til at varetage de mest livsnødvendige opgaver på et plejehjem.

Bryder en faglig storkonflikt ud, kan sundhedspersonalet ikke deltage i en strejke.

Mange centre er desuden afhængige af vikarer og løst ansatte i den daglige drift.

