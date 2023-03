Ti børnehaver og legepladser skal undersøges for PFAS i Syddanmark

Ti børnehaver og legepladser i Region Syddanmark skal undersøges for PFAS, der er giftige fluorstoffer.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Der er tale om fem børnehaver og offentlige legepladser på Fyn. Derudover skal fem børnehaver og offentlige legepladser også undersøges i Jylland.

Stederne skal undersøges, fordi regionen ikke kan afvise, at der er risiko for PFAS-forurening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i regionen.

- Jeg vil gerne understrege, at regionen ikke på forhånd forventer at finde PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene.

- Men ved en gennemgang af en række forskellige børnehaver, vuggestuer og legepladser har regionen altså identificeret ti steder, hvor risikoen for PFAS-forurening ikke kan afvises.

- Det skal selvfølgelig undersøges, så vi er på den sikre side, siger han i pressemeddelelsen.

Børnehaverne og legepladserne ligger i kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Svendborg, Sønderborg, Varde, Fredericia og Vejle.

Kommunerne er blevet orienteret om undersøgelserne tirsdag i denne uge. Og de har fået gode råd til, hvordan man kan undgå kontakt med mulig PFAS-forurenet jord.

Regionen vurderer dog ikke, at PFAS udgør en akut risiko for børnenes leg med jorden. Derfor kan legepladserne stadig bruges, siger Poul Erik Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De forskellige undersøgelser er planlagt, så de starter på legepladserne i denne uge, mens undersøgelserne ved børnehaverne starter i næste uge op til påsken for at genere børn, forældre og ansatte mindst muligt.

- Det er vores fagfolks vurdering, at PFAS ikke udgør en risiko for børnenes leg med jorden. Derfor kan legepladserne godt benyttes som hidtil, indtil vi har modtaget undersøgelsernes resultater.

Fælles for de ti steder er, at de ligger i nærheden af en tidligere fabrik eller losseplads.

Af samme grund er de også tidligere blevet undersøgt og frikendt for forurening. Men på det tidspunkt tjekkede regionen ikke for PFAS-stoffer. Derfor skal regionen nu undersøge stederne igen.

Regionen opfordrer kommunerne i Syddanmark til at henvende sig, hvis der risiko for PFAS-forurening på andre legepladser eller institutioner.

Regionen ventes at have resultaterne af undersøgelserne klar i maj.

/ritzau/