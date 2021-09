Ti centrale bilag er Støjbergs forsvar i Rigsretten

Ti nøglebilag.

Det er, hvad Inger Støjbergs forsvarsadvokat, René Offersen, tirsdag bruger sin forelæggelse i Rigsretten på at redegøre for.

I sagen er Støjberg anklaget for at udstede og fastholde en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever - uden undtagelser.

Det første centrale dokument er ifølge forsvareren et notat, som blev udarbejdet 2. februar 2016. Notatet tilsiger, at der skulle foretages en individuel vurdering af de par, der skulle adskilles.

Det er ifølge forsvareren det eneste dokument om det retlige grundlag for at adskille, som Støjberg fik, før ministeriet 10. februar udsendte en pressemeddelelse om adskillelserne.

- Der er ingen anden skriftlig dokumentation om denne her indkvarteringsordning, siger René Offersen.

Ifølge forsvareren kan man se, at Støjberg gik ind i notatet 8. februar. Dagen efter godkendte hendes sekretær notatet.

Den 10. februar meddelte Støjberg så i en pressemeddelelse et stop for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever - uden at nævne undtagelser.

- Det viser, at hun dagen før, pressemeddelelsen blev sendt, godt vidste, at det ikke er lovligt med en ordning uden undtagelse, siger Offersen.

Instrukskommissionen, der i 2020 granskede sagen, mener dog, at notatet mistede sin betydning, da pressemeddelelsen kom dagen efter med en klar instruks. Samme holdning har anklagerne.

Pressemeddelelsen er det andet centrale bevis, som forsvareren fremhæver.

- Støjberg vedkender sig et fuldt medansvar i teksten på pressemeddelelsen men hun har ingen lod og del i, hvordan indkvarteringsordningen og herunder pressemeddelelsen bliver sendt videre til Udlændingestyrelsen.

- Lad os prøve at se på pressemeddelelsen som det, den foregav at være - nemlig en pressemeddelelse, siger René Offersen.

Han mener ikke, at det er et problem, at pressemeddelelsen ikke nævner undtagelser. Det var også rigtigt at skrive, at ingen mindreårige asylansøgere måtte bo sammen med en ægtefælle eller samlever, mener han.

- Enten skal man bo på hvert sit center eller på hvert sit værelse på samme center, siger advokaten.

Han erkender dog også, at der i bunden af pressemeddelelsen står, at ingen må indkvarteres på "samme asylcenter".

- Der ved vi, at der er undtagelser, hvor man skal kunne være på samme center. Det er ikke lige i skabet, siger René Offersen.

Under forelæggelsen kan han fremlægge de dokumenter, som han mener er centrale for sagen, hvor Støjberg er tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar.

Blandt de ti bilag, som René Offersen omtaler, er to interne mails i Udlændingestyrelsen, og at Støjberg på et samråd tale om undtagelser ”i helt særlige tilfælde”.

Forsvareren fremhæver også, at der blev sendt sager om fem par til departementet, hvor man ønskede en vurdering.

Tirsdag er sagens fjerde retsmøde, og de første tre dage er gået med anklagernes forelæggelse. På næste retsmøde - på mandag - ventes Inger Støjberg at blive afhørt.

