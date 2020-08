Ti danske kommuner ramt af skybrud

Med 29,3 millimeter regn på kort tid var Viborg kun 0,7 millimeters nedbør fra at kunne måle dobbelt skybrud.

Tirsdag blev ti kommuner ramt af skybrud på en halv time.

Den højeste nedbørsintensitet blev målt i Viborg Kommune, der med 29,3 millimeter regn på en halv time næsten kunne måle dobbelt skybrud.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Kommunerne, der blev ramt af skybrud, er Herning, Roskilde, Aalborg, Kolding, Billund, Ikast-Brande, Rebild, Viborg og Holstebro.

- Vi har længe haft meget varm luft ind over Danmark, men så er der begyndt at ske et vejrskifte.

- Vi får lidt køligere luft ind fra sydvest. Det har fået dannet en koldfront, og det er til dels i forbindelse med denne her koldfront, der ligger på tværs ned gennem landet fra Nordvestjylland over Fyn, der har været skybrud, siger vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen.

Når der er skybrud, falder der mere end 15 millimeter regn på en halv time. Dobbelt skybrud vil sige, at der falder mere end 30 millimeter regn på en halv time.

/ritzau/