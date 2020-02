Ti danskere evakueret fra Kina lander i Roskilde søndag aften

Det oplyses ikke nærmere, præcis hvornår de danske borgere lander i Roskilde søndag.

De ti danske borgere, som er evakueret fra den virusramte Hubei-provins i Kina, ventes at lande i Roskilde Lufthavn søndag aften.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

De danske borgere har ønsket at blive hjulpet hjem til Danmark fra Hubei-provinsen, efter at et udbrud af den nye og potentielt dødbringende coronavirus er blevet opdaget i provinsen.

Som følge af virusset er flere end 300 døde og over 10.000 smittede.

Udenrigsministeriet siger, at alle ti borgere søndag eftermiddag er på vej til Europa med et fransk fly.

Flyet forventes at lande senere søndag eftermiddag i Sydfrankrig, hvorfra de danske borgere vil blive overført til et andet fly, som transporterer borgere fra flere EU-lande til en militær lufthavn i Bruxelles i Belgien.

Det oplyses ikke nærmere, præcis hvornår de danske borgere forventes at lande i Roskilde.

I Danmark er fire borgere indtil videre blevet evakueret fra Kina. De landede fredag i Roskilde, og ingen af dem viste tegn på smitte.

/ritzau/