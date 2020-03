Ti er indlagt på intensiv afdeling med corona i Danmark

Epidemien er sået i Danmark, siger sundhedsminister. 62 er indlagt med coronavirus i landet.

62 personer i Danmark er indlagt med coronavirus, heraf ti på intensiv afdeling.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag eftermiddag.

Ifølge sundhedsministeren er "epidemien sået i Danmark". Den udvikler sig hastigt, lyder det videre.

Søndag var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S), at 28 personer var indlagt på sygehus med coronavirus, heraf to på intensiv afdeling.

De tal er altså mere end fordoblet fra søndag til mandag.

– Hvis vi fortsætter med at have en fordobling hver dag, vil det være meget, meget kritisk for vores sundhedsvæsen.

- Derfor er det vigtigt, at alle nu tager det her til sig, også hvis man føler sig sund og rask. Det vil sige afstand – også når man handler ind i supermarkedet og står i kø, siger Magnus Heunicke ved pressemødet.

898 er mandag konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Magnus Heunicke understreger, at der regnes med store mørketal, så langt flere i realiteten er smittet herhjemme. Det forventes også, at langt flere bliver smittet.

Samme melding lyder fra Kåre Mølbak, direktør for Statens Seruminstitut.

- Vi befinder os stadigvæk i epidemiens første eller anden uge. Vi forventer, at der vil ske en stigning over de kommende uger. Vi skal minimere den stigning så meget som muligt, siger Kåre Mølbak.

Myndighederne har taget drastiske tiltag for at mindske spredningen af coronavirus i Danmark.

Store dele af landet er således lukket ned to uger frem. Myndighederne kan ikke afvise, at det bliver nødvendigt at forlænge perioden med lukning af eksempelvis skoler og daginstitutioner.

– Jeg tror ikke, man på nuværende tidspunkt kan sige, hvor længe de her restriktioner skal fortsætte. Vi kommer til at tage en uge ad gangen for at se, hvilken effekt de her modforanstaltninger kommer til at have, siger Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

To personer, der er døde i Danmark, er testet positive for coronavirus.

I opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det imidlertid, at én person er død.

Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret inden for 60 dage efter påvist infektion af Covid-19. Det er sygdommen, der følger af virusset.

Covid-19 er dog ikke nødvendigvis årsagen til, at vedkommende er død, lyder det.

/ritzau/