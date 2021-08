Tiårsplan kan bruges som valgoplæg

Et valgoplæg. Et mediestunt. Eller et forsøg på at fjerne fokus fra manglende reformer i den første del af regeringsperioden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) får ikke mange positive ord med på vejen fra oppositionen, mens støttepartier som De Radikale tripper for mere handling på klimaområdet forud for en stort anlagt regeringskonference tirsdag.

Her vil Mette Frederiksen for alvor sætte gang i samtalen om de ti pejlemærker, som hun mener skal være omdrejningspunkt for de næste ti års reformer på Christiansborg.

Centralt for statsministeren står manglen på arbejdskraft.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Mette Frederiksens optik vil manglen på hænder kunne påvirke alt fra økonomi og velfærd til den grønne omstilling. Danmark vil kort sagt ikke nå målsætningen om 70 procents reduktion i CO2, hvis ikke der er elektrikere til at installere grøn strøm.

Samtidig skal der ifølge statsministeren gøres op med, at hvert sjette barn ikke kan læse og regne på et tilstrækkeligt niveau, når de forlader folkeskolen.

Det er formentlig en af årsagerne til, at 50.000 unge hverken er i job eller uddannelse. En situation, som Mette Frederiksen anser for helt uholdbar, når manglen på arbejdskraft ventes at stige de kommende år.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, hilser det velkommen, at statsministeren vil se frem mod nye reformer. Men på klimaområdet er der behov for hurtig handling frem for mere snak, mener hun.

- Der er flotte klimamålsætninger i 2030, men nu skal der leveres på det. Den seneste rapport fra FN's klimapanel viser, at vi er så langt bagud, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun peger konkret på, at regeringen hurtigt bør få en aftale om landbrugets klimabidrag på plads og allerede nu bør handle på idéerne fra klimapartnerskaberne.

- Erhvervslivet har allerede givet svar på, hvordan vi kommer i mål. Der skal regeringen i den grad op i gear, siger Sofie Carsten Nielsen.

I oppositionspartiet Venstre peger finansordfører Troels Lund Poulsen også på manglende arbejdskraft som den største udfordring for både økonomi, velfærd og klima. Han betegner dog regeringens oplæg til reformer som "ukonkret og luftigt".

- Man kan godt få tanken, at det hele bare er et pr-stunt for statsministeren, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringskonferencen kan måske bedst ses som et forsøg fra statsministeren på at styre den politiske samtale på Christiansborg efter coronakrisen, vurderer politisk redaktør for Avisen Danmark Casper Dall.

- Ved at tegne ti pejlemærker forsøger hun at definere, hvad der skal diskuteres i år og de næste år. Det er et forsøg på at holde dansk politik i jerngreb, hvor hun får mest mulig styring i Statsministeriet, siger Casper Dall.

Han ser tankerne som de kommende ti år som en af de ting, der kan bruges i et valgudspil, "hvis det skulle blive aktuelt inden for de næste par år".

Også politisk kommentator Hans Engell ser valgelementer i tirsdagens regeringskonference.

- Dette er en lille brik til den platform, som handler om, at Mette Frederiksen vil have, at en kommende valgkamp skal handle om de udfordringer, Danmark står med de kommende 20-30 år.

- Hun vil ikke have, at det kommende valg skal være et coronavalg. Hun vil til valg på et program, hvor Socialdemokratiet vil prøve at give nogle bud på løsninger til centrale områder for fremtidens samfund, siger Hans Engell.

Trods føring i meningsmålingerne vurderer Hans Engell dog ikke, at Danmark står over for et folketingsvalg i efteråret.

- Jeg tror, at Mette Frederiksen går efter et valg i første halvdel af 2023, siger Hans Engell.

Han peger dog på, at valgdatoen kan bliver fremrykket, hvis statsministeren ser behov for det.

- Nu er vi over halvdelen af valgperioden, og det vil sige, at der kan komme situationer, som gør, at valget kommer tidligere, siger Hans Engell.

Regeringskonferencen handler i alt om 10 områder, som statsministeren mener bør tegne retningen for Danmark de næste ti år.

Ud over arbejdskraft og uddannelse er det blandt andet klima, bedre balance mellem land og by samt styrkelse af den demokratiske samtale.

/ritzau/