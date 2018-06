Tibet-aktivist: Nye afsløringer viser systematiske brud

Formanden for Støttekomiteen for Tibet mener politiet og Udenrigsministerium har haft problematisk kultur.

Nye oplysninger om tidligere kinesiske besøg i Danmark "ændrer hele spillet omkring den gamle Tibetkommsission", mener formanden for Støttekomiteen for Tibet, Anders Højmark.

- Det er selvfølgeligt et kæmpe problem, at de danske myndigheder på den måde så systematisk forsøger at gribe ind mod danske borgeres ret til at demonstrere, som de danske myndigheder har pligt til at beskytte og ikke bekæmpe, siger han.

Torsdag er en række nye afsløringer om tidligere kinesiske besøg i Danmark kommet frem. Til DR og Berlingske fortæller flere politichefer, at politiet bevidst har skærmet tidligere Tibet-demonstranter i 1995 og 2002.

Samtidig har Justitsministeriet offentliggjort, at ministeriet er blevet oplyst om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med besøget af den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

I befalingen advarede PET om ikke at offentliggøre besøg for tidligt, så demonstranter ikke kunne nå at samle sig.

Afsløringerne får nu betydning for Tibetkommissionen, der oprindeligt skulle undersøge, hvad der foregik under et kinesisk statsbesøg i 2012. Den udvides nu til at omhandle alle kinesiske besøg helt tilbage til 1995.

Anders Højmark hæfter sig ved, at de nye oplysninger peger på en kultur i både politiet og Udenrigsministeriet, der har været skadelig for retten til at demonstrere.

- Det peger på, at der også i Københavns Politis øverste ledelse må have været en bevidsthed om, at det var sådan, at man plejede at gøre.

- Og det kunne igen pege på, at der kan have været en tilsvarende bevidsthed i Udenrigsministeriet om, at det er sådan, man plejede at gøre, siger han.

Det kommer dog ikke bag på Anders Højmark, at der findes ældre sager som sagen fra 2012.

- Det er den kultur, som vi har oplevet ved i hvert fald fire forskellige kinesiske besøg. I 2002 blev jeg flyttet rundt, det gjorde vi i 2011 også, det gjorde vi i 2012 og 2013. Det gjorde os klar over, at der var et problem, siger han.

Ifølge Anders Højmark må det være centralt for en ny Tibetkommission at gribe fat i netop Udenrigsministeriets rolle.

- Man må finde ud af i hvor høj grad, at Udenrigsministeriet har været med inde i spillet, for det står klar, at PET har været med i det, det kan man jo se af det, der er kommet frem, siger han.

/ritzau/