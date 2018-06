Tibetkommissionen blev nedsat i 2015

* I efteråret 2015 nedsatte daværende justitsminister Søren Pind (V) en undersøgelseskommission, som fik til opgave at afdække, hvordan politiet fik idéen til indgrebene mod demonstranter.

* Tibetkommissionen indledte sine afhøringer i november 2016 og afhørte cirka 70 personer fra blandt andet PET, politiet, Udenrigsministeriet og hoffet.

* I december 2017 konkluderede kommissionen, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer. Folk blev forhindret i at ytre sig og forsamle sig under daværende præsident Hu Jintaos besøg i 2012 og under et andet officielt kinesisk besøg i 2013.

* Politiet havde fået inspirationen fra en "særlig stemning", som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og PET, fastslog kommissionen.

* Siden er det kommet frem, at kommissionen ikke havde fuld adgang til politichefers, ministres og embedsmænds e-mailkonti.

/ritzau/