Tidlig forårsvarme rammer Danmark i weekenden

Flot, klart og lunt vejr vil præge weekenden. Søndag bliver den bedste dag, siger meteorolog.

Efter nogle dage med tøvejr venter en weekend med noget nær forårsvarme - selv om kalenderen viser februar.

Det oplyser Anna Christiansson, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, fredag morgen.

Sol og temperaturer, der stedvist kan ramme 13 grader, vil således give gode betingelser for en gåtur, fortæller meteorologen.

- Vi får nærmest forårsvarme, og det er søndag, der ser bedst ud, siger hun.

Inden da skal en frontzone med regn, som ligger over de østlige egne af landet, dog bevæge sig væk.

Det ventes at ske i morgentimerne fredag, og herefter følger en opklaring, som vil give et kort dyk i temperaturerne i morgentimerne.

Derfor kan der stedvist være glatte veje om morgenen, fortæller meteorologen.

- Så man skal passe lidt på, hvis man skal ud at køre, siger hun.

Men herefter venter en pæn fredag i det meste af landet.

Således bliver det fire til otte grader, en let til frisk vind vil blæse fra sydvest og vest, og der ventes lidt eller nogen sol og tørt resten af dagen.

Lørdag tager temperaturerne et lille hop opad.

Igen ventes det meste af landet at få tørt vejr - bortset fra de nordlige egne - og i det sydlige Jylland kan det blive op til 12 grader.

Søndag ser ifølge meteorologen ud til at byde på det mest forårsagtige vejr i weekenden.

Her kan temperaturerne blive mellem syv og 13 grader, samtidig med at det ventes at blive tørt og klart.

Også mandag står til at blive pæn, hvorefter det næste uge vil blive mere skyet og lidt køligere - dog uden at nærme sig de meget lave temperaturer fra tidligere i februar.

Der vil dog fortsat være nattefrost en del nætter.

/ritzau/