Tidligere Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen er død

Tidligere Aarhus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) er død. Han blev 96 år.

Det oplyser hans familie til TV 2.

Han døde i sit hjem i Risskov ved Aarhus efter længere tids sygdom, lyder det.

Thorkild Simonsen har også stået i spidsen for Kommunernes Landsforening i sammenlagt ni år.

Han sad i byrådet i Aarhus mellem 1966 og 1997, de sidste 15 år som borgmester i Aarhus. Han blev efterfulgt af Flemming Knudsen (S).

Inden han blev borgmester var han kulturrådmand i 11 år. Det betød, at det var ham, der havde ansvaret for, at Musikhuset blev opført i byen.

Aarhus' nuværende borgmester, Jacob Bundsgaard (S), skriver i sit mindeord om Thorkild Simonsen, at Aarhus har mistet den mest betydende skikkelse i byens nyere historie. Han var et ikon for byen.

- Tidligere borgmester Thorkild Simonsen var manden, der mere end nogen anden gennem næsten 30 år realiserede visionen om det moderne Aarhus, en by, der voksede markant i størrelse, betydning og anseelse, skriver han blandt andet.

Imens Thorkild Simonsen var borgmester besluttede byrådet blandt andet, at kunstmuseet Aros skulle opføres.

I 1997, i en alder af 71 år, blev han overraskende hentet ind som indenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens (S) regering. Det var en post, han havde i to og et halvt år.

Thorkild Simonsen var kendt for at have en evne til at tale med og lytte til alle. Hans valgsprog var "ikke alle med en anden holdning end din egen kan være idioter."

I 2005 kom han igen til at spille en rolle politisk, da han blev hentet ind som neutral opmand i forbindelse med strukturreformen.

Her skulle han løse stridighederne i de kommuner, som ikke kunne blive enige om frivillige aftaler om sammenlægning med nabokommunerne.

På Twitter skriver den nuværende finansminister Nicolai Wammen (S), som også har en fortid som borgmester i Aarhus, at hans "ven, mentor og politiske bedstefar" er død.

Han kalder samtidig Thorkild Simonsen for den bedste borgmester, som Aarhus har haft.

Thorkild Simonsen blev født i Vendsyssel.

Han var uddannet malersvend, men han tog senere en læreruddannelse og blev også skoleinspektør.

Han har tidligere fortalt til Aarhus Stiftstidende, at han meldte sig ind i Socialdemokratiet som ung, fordi han blev inspireret af de socialdemokrater, han mødte i Aarhus.

Thorkild Simonsen efterlader sig sin hustru, Edny Simonsen, som han var gift med i 68 år, to døtre samt børnebørn og oldebørn.

Familien oplyser til TV 2, at Thorkild Simonsen vil blive bisat fra Aarhus Domkirke. Det vides endnu ikke hvornår.

