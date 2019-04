Tidligere Alternativet-forperson vil have pladsen tilbage

Michael Jellesmark vil for andet år i træk være forperson i Alternativet, efter at han stoppede i januar.

Den tidligere forperson for Alternativet Michael Jellesmark vil have pladsen tilbage efter lidt over tre måneders pause.

Han vil lørdag forsøge at blive valgt ved partiets landsmøde i Odense.

Michael Jellesmark, som i januar trak sig af personlige årsager, ønsker altså igen at blive valgt til forperson for partiets hovedbestyrelse.

Dermed udfordrer han den nuværende forperson, Poul Brandrup, som i januar overtog posten.

Michael Jellesmark blev i maj sidste år valgt som forperson på Alternativets landsmøde, men han valgte senere at trække sig.

Han er tidligere medlem af Venstres hovedbestyrelse og folketingskandidat for partiet, men i 2015 forlod han Venstre til fordel for Alternativet.

Poul Brandrup og Michael Jellesmark oplyser, at de først ønsker at udtale sig om valget til forperson, når det er overstået. Det sker efter planen lørdag aften.

Alternativet blev stiftet i 2013, og ved valget til Folketinget i juni 2015 kom partiet ind med 4,8 procent af stemmerne og ni mandater.

Det antal blev i 2016 forhøjet til ti, da Pernille Schnoor forlod Socialdemokratiet til fordel for Alternativet.

Partiet, der har Uffe Elbæk som politisk leder, har imidlertid døjet med en række sager, der har tæret på partiet.

I marts valgte næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller at trække sig, og det samme gjorde Theis Krarup Hansen fra hovedbestyrelsen.

Det skete blandt andet med kritik af Uffe Elbæk som leder.

I det seneste vægtede gennemsnit af meningsmålinger fra Ritzau Index står Alternativet til at få 3,7 procent af stemmerne.

Det næste valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni.

