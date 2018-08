Tidligere ambassadør Gifford forsvarer Danmark over for Fox-vært

Tv-indslag på Fox News Business har fået både en nuværende og tidligere diplomat op af stolene.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford tager Danmark i forsvar, efter at Trish Regan, en vært på tv-stationen Fox News Business, har sammenlignet tilstanden i Danmark med Venezuela.

- Jeg har aldrig været enig i noget, som Trish Regan eller nogen andre på Fox News har sagt. Men enhver sætning, der begynder med "Danmark, på samme måde som i Venezuela ...", er ret morsom, skriver Rufus Gifford i et opslag på Twitter.

Rufus Gifford forsøger for tiden at blive medlem af Repræsentanternes Hus for det tredje distrikt i delstaten Massachusetts.

Trish Regan starter sit indslag med at tordne mod topskatten i Danmark, som hun mener betyder, at alle reelt arbejder for staten.

Dernæst siger værten, at det i 2013 kun var i tre ud af 98 kommuner, at over halvdelen af befolkningen var i arbejde.

- Og ingen vil arbejde, siger Trish Regan, da hun præsenterer sine tal.

Ifølge Danmarks Statistik var beskæftigelsesprocenten i 2013 på lige under 67 procent for danskere mellem 16 og 64 år. Den er steget til 70,1 for lønmodtagere.

Også den danske ambassadør i USA, Lars Gert Lose, har svaret igen på indsalget. I et faktaark, som han har lagt op på Twitter med henvisning til Trish Regan, står blandt andet:

- På Heritages (konservative tænketank i USA, red.) liste over økonomisk frihed - defineret som økonomisk frihed til at kontrollere sin egen arbejdskraft og ejendom - ligger Danmark nummer 12. USA ligger nummer 18.

/ritzau/