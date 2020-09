Tidligere ansat anklager Emmy-vinder for krænkelser

En tidligere produktionsassistent hos Danish Documentary fortæller om krænkende adfærd fra stjerneinstruktør.

En tidligere ansat på produktionsselskabet Danish Documentary anklager instruktør Feras Fayyad for krænkende adfærd.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den 27-årige Emilia Moth var i 2019 ansat som produktionsassistent hos Danish Documentary, der står bag den Emmy-vindende dokumentar "The Cave".

Hun siger til Ekstra Bladet, at Feras Fayyad flere gange opførte sig krænkende overfor hende.

Hun beskriver, at han i en periode opførte sig flirtende over for hende, hvilket hun hverken direkte sagde ja eller nej til, men at det pludselig eskalerede.

Eksempelvis nævner hun flere kommentarer fra instruktøren om, at hun burde gå mere i kjole for hans skyld, og at han så på hendes bagdel.

En hændelse til en fredagsbar fremhæver hun som dråben.

- Han sagde foran alle mine kolleger, at han tænkte på mig, når han onanerede, siger hun til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har talt med flere kilder, der var til stede, som bekræfter forløbet.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra Feras Fayyad, men hans advokat oplyser, at han ikke ønsker at udtale sig til Ekstra Bladet.

Efter episoden gik Emilia Moth til ledelsen i Danish Documentary, oplyser hun. Men her oplevede hun, at ledelsen efter hendes mening tog Feras Fayyads side, og hun forlod derfor produktionsselskabet kort efter, skriver Ekstra Bladet.

Efter at Ekstra Bladet er gået ind i sagen, har Emilia Moth modtaget en besked fra Feras Fayyad på det sociale medie Instagram.

I beskeden, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, undskylder instruktøren for sin opførsel over for Emilia Moth.

Danish Documentary ønsker ikke at kommentere sagen, da det er en konkret personalesag, oplyser Sigrid Dyekjær, der er producer og medejer af firmaet.

- Det et utroligt ulykkeligt for de involverede parter, og vi er også utroligt kede af det. Vi ville ønske, at vi kunne have været bedre til at håndtere den her sag fra starten, siger Sigrid Dyekjær til Ekstra Bladet.

Hun oplyser til avisen, at produktionsselskabet "fik rådgivning undervejs i forløbet af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver".

/ritzau/