Tidligere Carlsberg-topchef og formand i Danske Bank er død

Poul Johan Svanholm, tidligere topchef i Carlsberg og formand for Danske Bank, er død. Han blev 88 år.

Det oplyser familien til Politiken.

Poul Johan Svanholm døde 17. november efter "flere års svækket helbred". Bisættelsen har fundet sted.

Poul Johan Svanholm har haft et langt arbejdsliv, som har givet ham så mange titler og tilnavne, at her kun kan nævnes et fåtal: Kong Carlsberg, vindirektøren, viceborgmesteren, bankformanden og hr. Møllers fortrolige.

Han blev i 1972 tilbudt stillingen som direktionsformand i Carlsberg. Det job tog han på sig i 1974 og beholdt det i 25 år frem.

I det store bryggeri stod han i spidsen for at føre fusionen mellem Carlsberg og Tuborg fra 1970 ud i livet, og under hans ledelse begyndte Carlsberg også at orientere sig mod det internationale ølmarked.

Foruden chefjobbet hos Carlsberg har Poul Johan Svanholm været aktiv på diverse bestyrelsesposter.

Han var blandt andet bestyrelsesformand i Danske Bank fra 1983 til 2003 - og bestyrelsesformand og senere næstformand i A.P. Møller Mærsk fra 1978 til 2010.

Han var også personlig ven med Mærsk Mc-Kinney Møller, stifteren af Mærsk.

Egentlig fulgte Poul Johan Svanholm i sin fars fodspor og blev uddannet advokat i 1958. Men allerede fire år efter forsøgte han sig med en direktørstilling i Vingaarden A/S i Odense. Det job tog han efter et år som højre hånd for Carlsbergs daværende topchef A.W. Nielsen.

Han blev siddende som direktør ti år, hvor han gjorde sig bemærket som leder, og omsætningen i firmaet øgedes betragteligt.

Sideløbende med direktørposten havde han en politisk karriere som konservativt medlem af Odense Byråd fra 1966 til 1971, hvor han fra 1967 var viceborgmester.

Poul Johan Svanholm blev 14. januar 1997 tildelt storkorset af Dannebrogordenen. På hans tilhørende våbenskjold i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød kan man læse det latinske slagord "Nihil sine labore" - eller på dansk "Intet uden arbejde".

Privat var Poul Johan Svanholm gift med kunsthistorikeren Lise Svanholm. Hun er i dag 89 år.

/ritzau/