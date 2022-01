Tidligere DF-formandskandidat peger nu på Martin Henriksen

Erik Høgh-Sørensen peger på Martin Henriksen som ny DF-formand.

Det siger Høgh-Sørensen, der tirsdag valgte at trække sig som formandskandidat, til Ekstra Bladet.

- Jeg er efter samtaler i dag med Martin Henriksen og Merete Dea Larsen nået til den konklusion, at jeg vil stemme på Martin Henriksen ved formandsvalget, siger Høgh-Sørensen til avisen med henvisning til to af de tre formandskandidater.

- Jeg understreger samtidig det vigtige i, at gode DF'ere træffer deres egne valg, uanset hvem de stemmer på.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men sådan stemmer jeg altså, og når jeg siger det, er det fordi, mange folk har spurgt. Når jeg stemmer på Martin, er det ud fra en vurdering af hans kompetencer og hans politik, siger Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

Høgh-Sørensen gjorde det tirsdag ganske klart, at det for ham handler om, at Morten Messerschmidt, der er den tredje kandidat, ikke bliver partiets næste formand.

- Jeg vil ikke dele de stemmer, der måtte gå til enten Merete Dea Larsen eller Martin Henriksen. Alle stemmer bliver koncentreret.

- Jeg tror, at jeg ville have fået ti procent af stemmerne, men de ti procent skal ikke gå væk fra de to, sagde Høgh-Sørensen til Ritzau tirsdag.

Han mener, at Messerschmidt har forsøgt at få ham smidt ud af partiet. Høgh-Sørensen henviser til, at DR Nyheder for nylig kunne fortælle, at Messerschmidt for få måneder siden talte for at ekskludere Høgh-Sørensen fra DF. Det skete i en mailudveksling i partiets hovedbestyrelse.

- Der må jeg bare sige, at det viser Morten Messerschmidts lederegenskaber. Han er ganske ofte politisk genial, men som leder er han gal, sagde Høgh-Sørensen tirsdag.

DF vælger ny formand søndag på et ekstraordinært årsmøde i Herning. Her går Kristian Thulesen Dahl af som formand som direkte konsekvens af et skidt kommunalvalg for DF i november.

/ritzau/