Tidligere fagforeningsformand for FOA: Per Christensens dobbeltliv er en trist sag for hele fagbevægelsen

Formand for Danmarks mest magtfulde fagforening 3F, Per Christensen, er endt i stormvejr, efter at B.T. har skrevet om det dobbeltliv - med flere familier, som ikke kendte til hinandens eksistens - han har ført i årevis. Selv indrømmer og "angrer" han, men fastholder, at hans privatlivsforhold ikke har påvirket hans fagforeningsarbejde. Per Christensens fremtid bliver ifølge flere medier taget op på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i 3F tirsdag formiddag.