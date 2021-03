Tidligere folketingsmedlem forlader DF i protest mod coronapas

Pernille Bendixen, der sad i Folketinget fra 2015-2019, forlader Odense Byråd og giver sit mandat videre.

Tidligere folketingsmedlem Pernille Bendixen melder sig ud af Dansk Folkeparti i protest mod det coronapas, som et bredt flertal i Folketinget mandag indgik en ny aftale om.

Det oplyser hun på Facebook.

- Meget kan jeg leve med. Men coronapas kan jeg ikke leve med, skriver Pernille Bendixen på Facebook.

Hun overlader sit mandat i Odense Byråd til Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti gik med i genåbningsaftalen, hvor coronapas er en forudsætning for udfasningen af visse restriktioner. Passet skal bruges ved frisøren eller på restaurant eksempelvis.

Nye Borgerlige forlod forhandlingerne på grund af coronapasset.

Partierne har aftalt, at coronapasset på et tidspunkt skal ophøre, men der er ikke aftalt en specifik dato.

Pernille Bendixen er skeptisk.

- Jeg kan ganske enkelt ikke støtte det, og jeg har derfor valgt at melde mig ud af Dansk Folkeparti i dag. Det er en beslutning, jeg er rigtig ked af, men for min egen skyld er den helt nødvendig, skriver hun.

Hun understreger, at hun længe har været kritisk over for de restriktioner, Christiansborg påfører samfundet.

Hun afslutter sit indlæg med, at hun ikke vil kommentere sagen over for pressen.

- De fleste restriktioner giver ikke mening for mig og virker ulogiske. Særligt den forskelsbehandling, der er imellem de forskellige erhverv, har jeg været vred over.

- Nu kommer der et krav om coronapas visse steder. Det er aldeles unødvendigt, for man kunne klare det med en test. Derfor er hele tanken bag passet noget helt andet for mig, og jeg ser et delt folk, skriver hun.

Hun sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2015-2019 og var kortvarigt afløser for Alex Ahrendtsen fra 2019-2020.

/ritzau/