Tidligere folketingsmedlem for LA bliver konservativ

Laura Lindahl sad i Folketinget for Liberal Alliance, men var en af dem, som røg ud ved fiaskovalg i 2019.

Tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance Laura Lindahl skifter til De Konservative.

Det skriver hun på Facebook.

Lindahl sad i Folketinget for Liberal Alliance fra 2015 til 2019.

Hun sidder stadig i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune. Skiftet betyder, at hun stiller op for De Konservative ved kommunalvalget i november.

- Jeg har meldt mig ind i Det Konservative Folkeparti.

- Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Liberal Alliance for 7 år siden. Siden er jeg blevet gift og mor til to børn, hvilket utvivlsomt har sat nye perspektiver på den politik, jeg ønsker at kæmpe for.

- Da jeg sad til budgetforhandlinger tilbage i efteråret og kunne mærke, at jeg brændte mere for at få flere pædagoger i daginstitutionerne end for at sænke skatten, da vidste jeg, at jeg hører hjemme hos De Konservative og ikke længere i Liberal Alliance, skriver hun på Facebook.

Liberal Alliance var en del af VLAK-regeringen frem mod folketingsvalget i 2019. Lindahl var ikke en del af ministerholdet. Men hun var en af de markante profiler for Liberal Alliance i Folketinget.

Liberal Alliance fik et katastrofevalg i 2019. Partiet gik fra 13 til 4 mandater. Ud røg blandt andre tidligere udenrigsminister og daværende LA-leder Anders Samuelsen.

I dag er Liberal Alliance nede på tre mandater i Folketinget. Eksminister og tidligere LA-profil Simon Emil Ammitzbøll-Bille er blevet løsgænger.

- Jeg meldte mig ind i partiet (Liberal Alliance, red.) for 12 år siden og sad i Folketinget fra 2015-2019. Jeg er stolt af at have kæmpet for at rykke holdninger med dedikerede partifæller fra hele landet, og jeg skylder især Anders Samuelsen, Lars Seier og andre nøglepersoner en stor tak for at have gjort det muligt, skriver Lindahl.

- Det er et farvel til partiet som medlem, men det er forhåbentlig ikke farvel til de fantastiske mennesker, jeg har lært at kende gennem årene.

Lindahl er blevet taget godt imod af sine nye partikolleger, tilføjer hun. Formand for folketingsgruppen Mai Mercado (K) skriver på Twitter:

- Et stort, varmt velkommen. Da jeg var minister, var du socialordfører, og vi havde et perfekt parløb, skriver Mercado blandt andet.

/ritzau/