Tidligere folketingsmedlem og dommer i rigsretssag er død

Ib Thyregod var en af dommerne i rigsretssagen mod Erik Ninn-Hansen i 1993 og sad i Folketinget for Venstre.

Højesteretssagfører og tidligere folketingsmedlem Ib Thyregod er søndag død i en alder af 98 år, oplyser familien.

For Venstre blev Ib Thyregod indvalgt både til Københavns Borgerrepræsentation og til Folketinget. Han valgte dog i 1971 at hellige sig sin advokatvirksomhed, og han arbejdede, indtil han blev 89 år, oplyser familien.

Kulturlivet var et af de områder, han var aktiv i. Han var således formand for Det Danske Filminstitut og for Kunsthøjskolen i Holbæk, som han også var medstifter af, ligesom han var medlem af Radiorådet.

Desuden var han formand for Grønlandske Børn og Charlottenlund Travbane, ligesom han blandt andet sad i bestyrelsen for Psykiatrifonden og Danmarks Naturfredningsforening.

I forbindelse med rigsretssagen mod forhenværende justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) i 1993 blev Ib Thyregod af Folketinget udpeget til at være en af de 12 lægdommere, som sammen med ligeså mange højesteretsdommere afgjorde sagen.

/ritzau/