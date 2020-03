Tidligere formandskandidat melder sig ud af Alternativet

Partiets opløsning den seneste tid har fået tidligere formandskandidat Theresa Scavenius til at melde sig ud.

Det efterhånden decimerede politiske parti Alternativet har tirsdag aften mistet endnu et medlem.

Theresa Scavenius, der tidligere var kandidat til formandsposten i Alternativet, har meldt sig ud af partiet.

Det oplyser hun på det sociale medie Facebook.

I et langt opslag på hendes Facebook-profil lyder det:

- Jeg har taget konsekvensen af partiets de facto opløsning og har meldt mig ud. For mig at se handler det nu om at udvide den politiske kampzone med noget nyt, der kan opfylde det, der er behov for, skriver hun.

Hun beskriver samtidig, hvordan hun med stor sorg har set, at partiet har behandlet sig selv uansvarligt.

- Utilgiveligt at man lod den politiske kampplads, borgerne havde givet partiet, smuldre imellem fingrene. Netop i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for en progressiv, radikal, kompromisløs tilgang til de krisehåndteringsstrategier, der skal udvikles nu og fremadrettet, lyder det i opslaget.

Theresa Scavenius tabte til Josephine Fock, da der tidligere på året skulle vælges ny formand for partiet.

Siden Fock blev valgt, har flere medlemmer forladt partiet, og Alternativet har kun et folketingsmedlem tilbage i form af Torsten Gejl.

Uffe Elbæk forlod sammen med Rasmus Nordqvist, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer partiet 9. marts og blev løsgænger.

De fire afhoppere har startet et politisk projekt med navnet Frie Grønne Stemmer

Efter at Josephine Fock overtog posten som politisk leder for Alternativet blev hun beskyldt for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018, mens SidsteUffe Elbæk var leder.

Og det er angiveligt den store uro, der har været for meget for Theresa Scavenius, som til daglig er lektor ved Aalborg Universitet.

