Tidligere forsvarsminister Knud Enggaard er død - 94 år

Tidligere forsvarsminister Knud Enggaard (V) er død efter længere tids sygdom. Han blev 94 år.

Det fremgår af en dødsannonce, som familien har indrykket i flere aviser.

Knud Enggaard døde 11. april.

Gennem mange år i Folketinget nåede han forbi fem ministerposter under to statsministre.

I Anker Jørgensens SV-regering i 1978 var han indenrigsminister.

Siden blev han af Poul Schlüter (K) gjort til energiminister og igen indenrigsminister, inden turen gik via Økonomiministeriet til Forsvarsministeriet som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde.

Her sad han fem år og var således ansvarlig for militæret både i forbindelse med Den første Golfkrig i Irak i 1990 og senere, da danske soldater under Balkan-krigen endte i en skarp træfning med serbiske soldater i det, der senere blev kaldt "Operation Bøllebank".

I Forsvarsministeriet var håndteringen af Christiania også hans opgave, da fristaden ligger på en gammel kasernes område. Det kulminerede i 1991, da der blev indgået en aftale, der gav christianitterne brugsret over området.

- Opgaven som minister er at løse problemerne og klare opgaverne. Derfor er det tilfredsstillende også at have med svære opgaver at gøre, hvor der skal lidt kreativitet til, har han sagt.

Som energiminister var Knud Enggaard med til omdannelsen af Dong til et statsligt aktieselskab.

Knud Enggaard blev første gang valgt til Folketinget i 1964 og var inden da formand for Venstres Ungdom. Han forlod Folketinget i 1998.

Hans hjerte bankede for det nordiske fællesskab og samarbejde, og han var i den forbindelse ad flere omgange præsident for Nordisk Råd.

Også Grænseforeningen nød godt af hans viden og erfaring i de 20 år, hvor han sad i hovedbestyrelsen.

Knud Enggaard blev født i Odder som søn af en gårdejer.

