Tidligere gaskunder bliver stadig opkrævet store beløb

En række personer, der den seneste tid har skiftet fra gas til en anden varmekilde, får stadig høje aconto-regninger for deres forventede gasforbrug.

Det skriver TV 2.

Med de høje gaspriser, der er cirka femdoblet på et år, løber det op i mange tusinde kroner, kunderne skal betale, selv om de ikke længere har gas i boligen.

En mand, der 9. maj skiftede gas ud med en varmepumpe, har blandt andet fået en aconto-regning på næsten 10.000 kroner for perioden fra maj til juli i år.

Yderligere tre opkrævninger på over 12.000 kroner stykket følger, viser den tidligere gaskundes årsopgørelse fra hans gasselskab ifølge TV 2.

Forsyningsselskaberne kan ikke afmelde gasmålere. Det skal kunderne i stedet gøre hos distributionsselskabet.

Det er det statslige distributionsselskab Evida, men selskabet har ifølge mediet oplyst til kunder, at det har op til 18 måneders sagsbehandlingstid.

Dermed kan de store regninger blive ved med at lande hos kunder, der er skiftet væk fra gas - blandt andet for at være med til at frigøre Danmark fra russisk gas og slippe for de høje gaspriser.

Evida oplyser i et skriftligt svar til TV 2, at selskabet arbejder for at gøre det smidigt for gaskunder at blive afkoblet systemet.

- Vi har aftalt en klar proces i markedet, der skal sikre, at gasleverandøren ikke foretager aconto-opkrævning efter overgang til ny varmekilde. Derfor vil vi gerne opfordre de pågældende kunder, der måtte have oplevet andet, til at kontakte os, lyder det i svaret til TV 2.

Tidligere gaskunder kan opsige gasforsyningen på Evidas hjemmeside. Evida oplyser på sin hjemmeside, at selskabet planlægger at tage gasmåleren i hjemmet ned, "måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde".

Der kan så ifølge Evida gå op til 20 arbejdsdage, til forbruget er opgjort, og der er givet besked til gasleverandøren. Derfor kan man opleve at få en aconto-regning "måneden efter at din gasmåler er taget ned", fremgår det af hjemmesiden.

Men det er altså i perioden, fra man har opsagt gasforsyningen, til måleren tages ned, at der er lang ventetid.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) siger i et skriftligt svar til TV 2, at ministeriet er opmærksom på problemstillingen og er i dialog med Evida.

Regeringen har onsdag på et pressemøde foreslået at give borgere mulighed for at udskyde betalingen af deres energiregninger.

/ritzau/