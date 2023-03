Tidligere Geranium-kok skal forsøge at forsvare dansk kokkeguld

Kok Sebastian Holberg Svendsgaard er Danmarks næste repræsentant ved de prestigefyldte kokkekonkurrencer Bocuse d'Or.

Det oplyser Akedemi Bocuse d'Or Danmark i en pressemeddelelse.

Sebastian Holberg Svendsgaard har tidligere været ansat som kok på restauranterne Babette og Geranium.

Han var oppe imod kokkene Jack Cramer, køkkenchef på Ruths Hotel, og chefkok hos MN Dining Michael Nørtoft.

Dommerpanelet bestod af en række tidligere Bocuse-kokke og øvrige topkokke.

- Jeg er utrolig stolt af selv at skulle repræsentere Danmark ved Bocuse d'Or efter så mange år på sidelinjen. Jeg er til fulde klar over det pres, der hviler på mine skuldre, siger Sebastian Holberg Svendsgaard i pressemeddelelsen.

- Jeg er meget stolt af den tiltro, dommerne har vist ved at kåre mig til kandidat i så stærkt et felt.

Bocuse d'Or er både navnet på den europæiske og internationale kokkekonkurrence

I lige år afholdes det europæiske Bocuse d'Or, hvor de ti bedste kvalificerer sig til den internationale konkurrence. Den afholdes i ulige år.

Den 24-årige koks første opgave bliver at repræsentere de rød-hvide farver ved Bocuse d'Or Europe i Trondheim i Norge til foråret 2024.

Verdensmesterskabet afholdes i Lyon i Frankrig. Danmark har vundet konkurrencen tre gange. Senest i januar med kok Brian Mark Hansen fra Søllerød Kro.

Derudover vandt Rasmus Kofoed, der er medejer af restauranten Geranium, i 2011. I 2019 vandt Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel.

Sidstnævnte mener, at Sebastian Holberg Svendsgaard har leveret "en stærk præstation".

- Det er en hård konkurrence, og Danmark har historisk set klaret sig godt, vores lands størrelse taget i betragtning.

- Men Sebastian udviste en ro og kunne præstere på et højt niveau, så han har det, der skal til for at kunne imponere ved Bocuse d'Or, siger Kenneth Toft-Hansen i pressemeddelelsen.

Han er desuden overdommer ved den danske udvælgelseskonkurrence.

Det var erhvervsminister Morten Bødskov (S), der mandag kunne udråbe Sebastian Holberg Svendsgaard som dansk kandidat.

Kokken overbeviste dommerne med en forret med æg og svampe og hovedretten, der bestod af torsk og muslinger.

