Tidligere hærchef H.-C. Mathiesen er nu officielt fyret

Tidligere hærchef er afskediget uden varsel og modtager ikke længere løn, oplyser Forsvarsministeriet.

Efter i august at være blevet idømt tre måneders fængsel for at misbruge sin stilling til at fremme sin kærestes karriere er den tidligere hærchef H.-C. Mathiesen nu blevet fyret.

Det oplyser Forsvarsministeriet til Ekstra Bladet.

- H.-C. Mathiesen er afskediget uden varsel og modtager således ikke længere løn, oplyser ministeriet i en mail til avisen.

Fyringen blev effektueret 21. september via en besked i e-Boks. Den tidligere hærchefs løn ophørte dagen efter.

Med fyringen er et langstrakt og uønsket kapitel i Forsvarets historie afsluttet.

Af et nyligt folketingssvar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) fremgik det, at hærchefen stod til fyring. Det er derfor en forventet udvikling, at han nu er afskediget.

H.-C. Mathiesen blev suspenderet fra sin stilling i oktober 2018 og var derfra hjemsendt, indtil landsretten 24. august i år tog endelig stilling i hans sag.

Landsretten valgte at hæve straffen fra byretssagen, hvor H.-C. Mathiesen i maj 2019 blev idømt to måneders ubetinget fængsel.

Han blev dømt for forsøg på embedsmisbrug ved at have påvirket kriterierne for at komme ind på en særligt eftertragtet lederuddannelse, som hans kæreste derefter blev optaget på.

Han blev desuden fundet skyldig i forsøg på embedsmisbrug ved at have forsøgt at få en oberst til at ansætte kæresten i en stilling som major. Det afviste obersten dog.

Ifølge et folketingssvar fra forsvarsminister Trine Bramsen har H.-C. Mathiesen været sendt hjem med to tredjedele af sin løn, siden han blev tiltalt for embedsmisbruget af Forsvarsministeriets Auditørkorps.

En aktindsigt, som Ritzau har fået fra Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, viser, at H.-C. Mathiesen under sin hjemsendelse fra oktober 2018 til september 2020 har fået i alt 2.180.899 kroner i løn og pension.

Det svarer til en månedsløn på godt 90.000 kroner under den to år lange hjemsendelse.

/ritzau/