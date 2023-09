Tidligere KD-formand siger farvel til politik ved regionalvalg

Tidligere landsformand for Kristendemokraterne Marianne Karlmose genopstiller ikke til næste regionalvalg og er derfor i gang med sin sidste periode i Region Midtjylland.

Dermed forlader hun også dansk politik helt.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Marianne Karlsmose begrunder ikke stoppet, men langer ud efter regeringen.

- Vi er valgt til at træffe store og svære beslutninger og tager ansvar for liv og død. Men det bliver en rigtig vanskelig opgave, når vi er lagt i økonomisk benlås af regeringen.

- Vi får flere og flere ældre, medicinudgifterne er stigende, vi har inflation, og vores sygehuse kæmper med store underskud, men regionerne bliver ikke kompenseret for de stigende udgifter, og dermed kan det ikke hænge sammen, siger Marianne Karlsmose til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Næste kommunal- og regionalvalg bliver i 2025. Lige nu er Marianne Karlsmose det eneste regionsrådsmedlem for Kristendemokraterne.

Hun har over to omgange været landsformand for partiet. Først fra 2002 til 2005 og siden fra maj 2022 til kort efter valget i november samme år.

Her fik Kristendemokraterne endnu en gang ikke nok stemmer til at komme i Folketinget.

Marianne Karlsmose trak sig med den opsigtsvækkende anbefaling, at partiet burde droppe ambitionen om at komme i Folketinget for i stedet at fokusere på kommunal- og regionalpolitik.

Den anbefaling blev nedstemt af hovedbestyrelsen.

Siden februar 2023 har Marianne Karlsmose været landssekretær med ansvar for Øst-, Nord-, Midt- og Vestjylland i Kirkens Korshær.

Hun blev valgt til regionsrådet i Region Midtjylland første gang i 2017.

