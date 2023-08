Tidligere konservativ minister kritiserer partiets tilstand

Den tidligere konservative minister Jakob Axel Nielsen udtrykker nu kritik af Søren Pape Poulsen og De Konservatives politiske retning.

Det sker i et interview med Berlingske.

- Jeg føler, at jeg bliver nødt til det. For jeg har aldrig før stået i en situation, hvor De Konservative helt essentielt står forkert. Og jeg ved, at der er mange, der deler min kritik, siger Jakob Axel Nielsen til avisen.

De Konservative har været præget af interne uroligheder den seneste tid.

Mandag trodsede 22 medlemmer af Det Konservative Folkepartis bagland partitoppen, da de indstillede Pernille Weiss som kandidat til EU-parlamentsvalget næste år.

Søren Pape Poulsen og partiets ledelse havde ellers opfordret hende til at trække sig, efter Ekstra Bladet har afdækket trivselsproblemer hos Pernille Weiss' medarbejdere.

Jakob Axel Nielsen skriver sig ind i rækken af tidligere topfolk i partiet, der undsiger partiets nuværende ledelse.

Onsdag sagde tidligere folketingsmedlem og generalsekretær i De Konservative Peter Sterup, at han har meldt sig ud af partiet.

Også den tidligere formand Lars Barfoed har meldt sig ud på grund af en ledelse, der ifølge ham er uden konservativt kompas.

Jakob Axel Nielsen begrunder sin kritik af De Konservatives nuværende ledelse ud fra den politisk retning, partiet har taget.

Søren Pape Poulsen samarbejder for meget med yderfløjene i stedet for midten, siger han.

De Konservative burde have støttet regeringen i at afskaffe Store Bededag og forbyde koranafbrændinger, mener Jakob Axel Nielsen.

Partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, afviser en højredrejning.

- Det, at vi har fået en midterregering i Danmark, har ikke fået Det Konservative Folkeparti til at orientere sig mere mod fløjene. Vi har ikke et politisk projekt, hvor vi prøver at distancere os fra indflydelsen og fra det, der foregår på midten af dansk politik, siger hun til Berlingske.

Jakob Axel Nielsen har været transport- og energiminister samt sundhedsminister for Det Konservative Folkeparti i 00'erne.

Han stillede op til Folketinget ved sidste års valg, men han blev ikke valgt ind.

I dag er han direktør i sædbanken Cryos International.

