Sidste år meddelte Laura Lindahl, at hun skiftede til De Konservative. Hun er nu folketingskandidat for K.

Tidligere LA-profil vil i Folketinget for De Konservative

Den tidligere profil for Liberal Alliance Laura Lindahl er blevet folketingskandidat for De Konservative.

Det skriver hun på Facebook.

- Det er med stolthed, jeg kan fortælle, at jeg i aftes blev opstillet som folketingskandidat for Konservative i Københavns storkreds, skriver hun.

Lindahl sidder i dag i kommunalbestyrelsen for De Konservative i Frederiksberg Kommune.

- Til næste folketingsvalg kan man således stemme på mig i hele København herunder i Tårnby, Dragør og selvfølgelig på Frederiksberg, skriver hun.

Laura Lindahl var i perioden fa 2015 til 2019 folketingsmedlem for Liberal Alliance.

For et år siden meddelte hun, at hun skiftede til De Konservative. Hun var således en del af det konservative kandidathold i forbindelse med kommunalvalget i november.

Her mistede De Konservative borgmesterposten på Frederiksberg. Partiet havde ellers siddet på posten i 112 år.

Liberal Alliance var en del af VLAK-regeringen frem mod folketingsvalget i 2019. Lindahl var ikke en del af ministerholdet. Men hun var en af de markante profiler for Liberal Alliance i Folketinget.

Liberal Alliance fik et katastrofevalg i 2019. Partiet gik fra 13 til 4 mandater.

Ud røg blandt andre tidligere udenrigsminister og daværende LA-leder Anders Samuelsen. Også Laura Lindahl røg ud.

Det næste folketingsvalg finder sted om senest halvandet år. Ifølge diverse meningsmålinger kan De Konservative øjne fremgang og endda blive det største borgerlige parti.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står De Konservative til 16,0 procent af stemmerne, hvis der er valg i morgen.

Ved 2019-valget fik partiet 6,6 procent af stemmerne.

- Der er brug for stærke borgerlige profiler i Danmark, som har modet til at gøre op med vores socialdemokratiske velfærdsstat, skriver Laura Lindahl.

/ritzau/