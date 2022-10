Tidligere landsstyreformand vil i Folketinget - men han taler ikke dansk

Den tidligere landsstyreformand i Grønland Hans Enoksen stiller op til folketingsvalget 1. november for partiet Naleraq.

Han er en af 15 grønlandske politikere, der kæmper om to pladser i Folketinget, skriver det grønlandske medie KNR.gl.

Hans Enoksen taler ikke dansk ifølge mediet, men det holder ham ikke tilbage.

- Jeg kan forestille mig, at det bliver hårdt, men det får mig ikke til at stoppe, siger han til KNR.gl.

- Erfaringerne her er, at de dansktalende bliver betjent fuldt ud, og tolke oversætter for dem uden at sætte spørgsmålstegn ved det. Hvorfor skal jeg så behandlet anderledes i rigsfællesskabet?

Folketingets Oplysning oplyser til mediet, at forretningsordenen i Folketinget "indeholder ingen bestemmelser om sprog".

Spørgsmålet har dog aldrig været rejst i Folketinget før. Men skulle det blive aktuelt, vil man "finde en løsning på sproglige problemer".

Aaja Chemnitz, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, skriver på Facebook, at hun "støtter Hans Enoksens kandidatur og ret til at tale grønlandsk i Folketinget".

- Vi har om noget land i verden tradition for at finde løsninger for at få demokratiet til at fungere i respekt for vores forskellighed - det skal vi nok også finde ud af i Folketinget, skriver Aaja Chemnitz.

Til KNR.gl siger Hans Enoksen videre, at hans mærkesag er, at "vi får vores land tilbage". Han vil have ændret, at der i Grundloven står, at Grønland "er under Danmark".

Fra 2002 til 2009 var Enoksen landsstyreformand i Grønland for partiet Siumut.

Han brød med Siumut i 2014 og var i stedet med til at stifte partiet Naleraq, som han stiller op for ved Folketingsvalget 1. november.

Her var han partileder frem til sommer, hvor han trak sig af personlige årsager. Men han er nu klar til politisk arbejde igen.

/ritzau/