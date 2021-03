Tidligere lederkandidat for Alternativet starter nyt parti

Theresa Scavenius står bag nyt klimaparti, der vil bruge øget politisk regulering til at løse klimakrisen.

Partierne på Christiansborg har en "grundlæggende berøringsangst" over for klimakrisen, og de tør ikke fortælle befolkningen, hvor meget en grøn omstilling kræver.

Det mener Theresa Scavenius, klimapolitisk forsker på Aalborg Universitet og politiker. Det tidligere medlem af De Radikale og Alternativet har derfor stiftet det nye parti Momentum, som hun beskriver som et klimaparti.

- Man tør ikke fortælle borgerne, at den store omstilling kræver rigtig meget af Danmark og af hele verden. Man tør ikke fortælle dem det, og man får sagt, at vi fortsat kan leve, som vi gør, og samtidig få klimapolitik. Det kan man ikke, siger Theresa Scavenius.

Partiet vil grundlæggende gå fra det, som Scavenius ser som en markedsregulering, til at bruge mere direkte politisk regulering.

Klimakrisen skal håndteres som en krise, ligesom coronasituationen bliver det, mener partiet.

Partilederen er ikke nervøs for, at man rammer en målgruppe, der allerede kan få sine ønsker opfyldt gennem de nuværende partier.

Der er eksempelvis allerede en klimalov, der betyder, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. I loven står der også, at Danmark skal opnå at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Theresa Scavenius mener ikke, der bliver gjort nok.

- Vi har den her tidshorisont på ti år. Det betyder, at det er ikke nok at snakke og skubbe klimapolitikken frem i tiden, hvilket er det, regeringen har gjort, siden den kom til, siger hun.

Theresa Scavenius har som nævnt allerede politisk erfaring. Hun forsøgte sidste år at blive formand i Alternativet, men den post gik til Josephine Fock. Kort efter meldte Theresa Scavenius sig ud af partiet.

Momentum befinder sig som centrum-venstre på det politiske spektrum, siger partilederen.

- Vi er rundet af en grundinteresse i at skabe et mere lige samfund og bruge staten som en ressource til at omfordele og løse de kollektive problemer. Det er også derfor, vi ser politisk regulering som det vigtigste instrument. Vi er socialliberale og tror på det frie marked, så vi er ikke socialister eller yderst på venstrefløjen, siger Theresa Scavenius.

/ritzau/