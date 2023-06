Tidligere minister bliver midlertidig direktør efter kræftsag

Region Midtjylland konstituerer tidligere skatteminister Jonas Dahl som regionsdirektør.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Pernille Blach Hansen tidligere på ugen opsagde sit job som regionsdirektør.

Stillingen som regionsdirektør slås op hurtigst muligt efter sommerferien, skriver regionen. Konstitueringsperioden udløber, når stillingen er besat.

- Jonas er en dygtig strategisk leder, der opnår sine resultater med dialog og værdibaseret ledelse. Han har udsyn, politisk tæft og et stort netværk, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i meddelelsen.

Tirsdag meddelte regionen, at to topchefer opsagde deres stilling. Der var tale om regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst i Region Midtjylland.

Opsigelserne kom i kølvandet på, at DR har kunnet afdække, hvordan patienter har ventet for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

I alt ventede 313 patienter for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Pernille Blach Hansen og regionens vurderingskomité fik i slutningen af maj "en stærk kritik" af Forretningsudvalget i Region Midtjylland for håndteringen af de whistleblowerhenvendelser, der kom om forholdene på mavetarm-kirurgisk afdeling på AUH.

Hun havde tidligere beklaget, at der ikke blev reageret hurtigere.

Anders Kühnau lægger også i torsdagens pressemeddelelse vægt på, at den seneste tid har været hård for regionen.

- Og samtidigt har de seneste måneder vist, at vi står over for vigtige dialoger om, hvordan sammenhængskraften mellem netop medarbejdere, ledere og politikere kan gøres stærkere.

- Den proces er jeg sikker på, at Jonas på en positiv måde kan bidrage til, siger han.

