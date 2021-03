Tidligere minister Manu Sareen klar til kommunalvalg for S

Når der til efterår afholdes kommunalvalg, vil Manu Sareen tilbage i politik - nu for Socialdemokratiet.

Manu Sareen vil tilbage i dansk politik. Han stiller derfor op til kommunalvalget, der afholdes til efterår, på Frederiksberg for Socialdemokratiet.

Det skriver lokalmediet FrederiksbergLiv onsdag aften.

Sareen er blandt andet tidligere socialminister og har siddet i Københavns Borgerrepræsentation - begge dele for De Radikale.

Han har også været medlem af Alternativet. Men nu er det altså Socialdemokratiet, som han prøver at blive valgt for.

Sareen fortæller til ugeavisen, at han meldte sig ind i Socialdemokratiet for mere end et år siden - i januar 2020:

- Jeg havde brug for igen at være en del af et fællesskab, og Michael Vindfeldt (Socialdemokratiets borgmesterkandidat på Frederiksberg, red.) havde gjort et rigtig godt indtryk på mig, siger han.

Han vil hjælpe Michael Vindfeldt med at blive den første socialdemokratiske borgmester på Frederiksberg.

/ritzau/