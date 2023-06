Tidligere minister Mette Gjerskov er død

Socialdemokraten Mette Gjerskov, som er tidligere minister og medlem af Folketinget i denne periode, er død.

Det oplyser familien til Ritzau. Hun blev 56 år.

Gjerskov blev sygemeldt for anden gang i februar, og Jeppe Kofod (S) kom ind som vikar. Siden har Tanja Larsen (S) overtaget hendes plads.

Mette Gjerskov skrev på Facebook i februar, at hun havde smerter som følge af nervebetændelse.

- Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år - det var derfor jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse.

Socialdemokraten var også sygemeldt fra september 2021 til maj 2022.

Mette Gjerskov blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i 2011. Hun var uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og senere blev hun ansat som embedsmand i Fødevareministeriet.

Fra 2013 til 2015 var Gjerskov formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Hun var i en periode også formand for Europaudvalget.

/ritzau/