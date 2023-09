Tidligere Nye Borgerlige-profil stifter nyt parti

Henriette Ergemann blev for alvor kendt i offentligheden, da hun trak sig som næstformand i Nye Borgerlige efter en række kontroversielle udtalelser om coronahåndteringen.

Hun har nu stiftet et nyt parti kaldet Frit Fællesskab med en gruppe byrådspolitikere. Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg stiller mig til rådighed, og indtil videre er jeg naturligt nok den, der står i front. Men det er klart, at jeg stiller mig til rådighed for posten som formand, siger hun.

Byrådsmedlem i Kalundborg Tonny Voldby, byrådsmedlem i Odsherred Maria Liv Holck og byrådsmedlem i Køge Martin Knudsen bliver en del af partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

På trods af, at både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne holder til på højrefløjen, mener Ergemann, at der er plads til det nye parti.

- Jeg ser flere scenarier. Blandt andet fra Venstre, som mange løber fra, fordi de pludselig taler om afgifter for landbruget. Der er et meget mudret politisk landskab lige nu, og der er masser af uro.

- Så hvis vi skal have en chance inden næste valg, så er det nu, siger Henriette Ergemann.

Til oktober vælger Nye Borgerlige ny formand, hvor Pernille Vermund er den eneste kandidat.

Hun har stiftet og tidligere været formand for partiet og træder til igen, fordi Lars Boje Mathiesen i marts blev ekskluderet af hovedbestyrelsen.

Ifølge partiet var han kommet med "absurde" pengekrav. Selv mente han, at han var offer for et karaktermord. Han er nu løsgænger i Folketinget.

/ritzau/