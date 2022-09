Tidligere operativ chef i PET: Systemet har stigmatiseret spionchef på livstid

At videregive oplysninger om tidligere FE-chef Lars Findsens sexliv er brud på tavshedspligten, mener Hans Jørgen Bonnichsen, der har indgivet politianmeldelse

Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen er fortsat sigtet for lækage af fortrolige oplysninger, selvom han i februar blev løsladt efter 71 dages varetægtsfængsling. Ifølge Berlingske videregav chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finn Borch Andersen, fortrolige oplysninger til toppolitikere om den tidligere spionchefs sexliv.

Hans Jørgen Bonnichsen, du har anmeldt Finn Borch Andersen for brud på tavshedspligten efter en artikel i Berlingske, der beskriver, hvordan han på lukkede møder med partiledere fortalte, at sadomasochistisk sex er en del af Lars Findsens liv, og at han desuden har snuppet nogle kasserede cykler. Hvorfor har du foretaget en anmeldelse?