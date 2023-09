Tidligere R-folketingsmedlem dropper mål om spidskandidatur

Tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre Kathrine Olldag trækker sig som aspirant til spidskandidaturet for partiet til europaparlamentsvalget i 2024.

Det annoncerer hun tirsdag på sin LinkedIn-profil.

- Jeg trækker mig som aspirant til spidskandidaturet, fordi jeg får nyt job, men jeg er stadig at finde på din EP-stemmeseddel, lyder det.

I stedet skal hun begynde et job i en ny stilling som politisk chef for Brancheforeningen Cirkulær - som tidligere hed Dansk Affaldsforening - der arbejder for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg brænder for cirkulær økonomi, genanvendelse, ecodesign, produktansvar og alt det, der skal til, for at vi rammer den rigtige bæredygtige balance og ikke forbruger flere materialer, end kloden kan nå at at generere, skriver hun i LinkedIn-opslaget.

I Brancheforeningen Cirkulærs pressemeddelelse kalder hun den nye stilling for drømmejobbet.

- Det er et drømmejob at være med til at bane vej politisk for den cirkulære økonomi - både i kommunerne, i Folketinget og i Europaparlamentet.

- Og jeg glæder mig til at komme i gang, lyder det.

Men selv om hun starter på den nye arbejdsplads til oktober, dropper hun ikke fuldstændig at stille op til parlamentet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mit nye job er desværre ikke foreneligt med at være aspirant til EP-spidskandidaturet, hvorfor jeg trækker mig ud af kampvalget. Jeg stiller dog fortsat op og er at finde på kandidatlisten, men ikke i front, skriver hun på LinkedIn.

Efter at Kathrine Olldag har trukket sig som aspirant til spidskandidaturet, består puljen nu af seks kandidater. Heriblandt er de tidligere folketingsmedlemmer for partiet Anne Sophie Callesen og Rasmus Helveg Petersen.

Den nye spidskandidat skal vælges i forbindelse med partiets landsmøde. Det afholdes den 16. og 17. september, skriver Altinget.

/ritzau/