Tidligere rådgiver: Besøg i Det Hvide Hus er milepæl for Mette F.

Det er af utrolig stor betydning, at en dansk statsminister bliver inviteret på besøg i Det Hvide Hus i USA.

Det siger Jacob Bruun, der har været rådgiver for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og nu er rådgiver og indehaver af Bruun Advisory.

Han har selv været med Lars Løkke Rasmussen på besøg i Det Hvide Hus.

- Et besøg er ligesom det, man allerhelst vil opnå, fordi man betragter USA som vores nærmeste allierede, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen skal besøge præsident Joe Biden den 5. juni.

Senest en dansk statsminister besøgte Det Hvide Hus var i marts 2017. Dengang mødtes daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen med daværende præsident Donald Trump.

Under Mette Frederiksens besøg er der lagt op til at tale om flere emner.

Herunder det dansk-amerikanske samarbejde, den fortsatte støtte til Ukraine, forventningerne til Nato-topmødet i Vilnius, samarbejde om fremtidens trusler samt grøn omstilling og klima, lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge Jacob Bruun er det særligt på klimaområdet, at USA betragter Danmark som en vigtig partner. Det oplevede han også var et stort punkt på dagsordenen, da han var med Løkke i USA i 2017.

- Vi kan være helt sikre på, at Mette Frederiksen vil bringe den grønne dagsorden og hele klimaområdet med ind på bordet i sine drøftelser med præsidenten, ligesom Løkke gjorde det de to gange, han var på besøg hos Obama og Trump.

- Blandt andet fordi det jo er et område, hvor Danmark har enormt stærke erhvervsmæssige kompetencer, og hvor det amerikanske marked er noget, man virkelig kigger på at få lov at afsætte noget til, siger han.

Frem mod besøget går der et stort arbejde i gang med at beslutte, hvad der skal på dagsordenen.

- Hvordan skal det foregå, hvordan skal stolene stå, hvem skal med, hvad skal man tale om, og hvem skal man tale med?

- Så der går en ret intens planlægningsøvelse i gang i den kommende tid frem mod mødet, siger Jacob Bruun.

Det er også vigtigt for danske virksomheder, at alliancen mellem USA og Danmark bliver markeret med besøget. Det har tidligere vist sig at have betydning for samhandlen, vurderer Jacob Bruun.

At det har taget en del år for Mette Frederiksen at modtage en invitation til Det Hvide Hus kan ifølge Jacob Bruun skyldes flere ting.

Blandt andet at den amerikanske præsident har travlt.

- Det har givet grå hår i Statsministeriet og på den danske ambassade, at det har taget tre år, før Mette Frederiksen har modtaget en invitation, siger han.

At besøget nu er i kalenderen, skyldes særligt det Nato-topmøde, som finder sted i juli. Her er USA i færd med forberedelserne, hvilket også indebærer at mødes med Danmark.

/ritzau/