Trine Pertou Mach, der har siddet i Folketinget for SF, bliver spidskandidat for Enhedslisten på Sjælland.

Tidligere SF-profil bliver spidskandidat for Enhedslisten

Tidligere folketingsmedlem for SF Trine Pertou Mach bliver spidskandidat for Enhedslisten i Sjællands Storkreds ved næste folketingsvalg.

Det sker efter en urafstemning blandt Enhedslistens medlemmer, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Pertou Mach sad i Folketinget for SF fra 2013 til 2015. Hun meldte sig ud af partiet i 2015, og i 2021 meddelte hun, at hun havde meldt sig ind i Enhedslisten.

Og i marts i år lød det så, at hun ønskede at stille op ved næste folketingsvalg for partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har medlemmer nu kvitteret med en plads som spidskandidat i Sjællands Storkreds, hvor Enhedslisten ved valget i 2019 fik to mandater.

- Jeg glæder mig til at vende tilbage til dansk politik, siger Trine Pertou Mach i pressemeddelelsen.

- Med krig i Europa, klimakrise og økonomisk krise om hjørnet, er der brug for et stærkt venstrefløjsparti, som ikke lader sig blæse omkuld.

Hun kommer fra en stilling som politisk chef i ulandsorganisationen Oxfam Ibis. Tidligere har hun også været forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

Ved urafstemningen har medlemmerne valgt 22 folketingskandidaters placering på de forskellige lister i landets storkredse.

Øverst i Københavns Storkreds står kommunalpolitikeren Pelle Dragsted, mens politisk ordfører Mai Villadsen er spidskandidat i Østjyllands Storkreds.

Af Enhedslisten nuværende folketingspolitikere er Pernille Skipper, Christian Juhl, Henning Hyllested, Jakob Sølvhøj, Eva Flyvholm og Rune Lund ikke at finde på kandidatlisten til næste valg.

Skipper, Juhl, Hyllested og Flyvholm kan alle ikke genopstille grundet Enhedslistens rotationsprincip. Hvis man vil være kandidat ved partiets urafstemning, må man ikke have siddet de seneste syv år i Folketinget, hvilket de fire har.

Jakob Sølvhøj har meddelt, at han frivilligt ikke genopstiller, mens Rune Lund flytter til Ghana og træder dermed ud af politik og Folketinget.

/ritzau/