Tidligere smittede er immune mindst otte måneder

Sundhedsstyrelsen ændrer perioden, hvor smittede eller vaccinerede er immune, fra seks til otte måneder.

Sandsynligheden for at blive syg med coronavirus er lille, hvis man allerede har været smittet en gang.

Det mener Sundhedsstyrelsen, som nu vurderer, at man er immun i mindst otte måneder, efter at man har været coronasmittet.

Immuniteten gælder også i minimum otte måneder, efter at man er blevet vaccineret.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Vurderingen er ifølge Sundhedsstyrelsen lavet på baggrund af den seneste forskning.

Indtil nu har styrelsen vurderet, at man er immun i seks måneder efter smitte eller vaccination.

- Det er glædeligt, at den nyeste forskning bekræfter vores forventning om, at immuniteten efter overstået infektion er længerevarende.

- Med det vi ved om effekten af vaccinerne, er det også vores vurdering, at vaccinerne vil give en mindst lige så langvarig immunitet, siger Helene Bilsted Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Og der kan ifølge vicedirektøren være grund til at tro, at immuniteten varer endnu længere:

- Vi følger forskningen tæt og forventer, at immuniteten kan være endnu længere end otte måneder, siger hun.

Spørgsmålet om immunitet er dukket op igen, fordi vaccinationen for dem, der er blevet vaccineret som de allerførste, har stået til at udløbe i juli.

Vaccinationer herhjemme gik i gang 27. december. Det betød, at de første var færdigvaccineret i løbet af januar. Men de har ikke vidst, om de skulle revaccineres.

Ifølge Helene Bilsted Probst er det for tidligt at sige noget om behovet for revaccination.

Der er studier på vej, der følger de vaccinerede personer. De vil løbende bidrage med mere viden om, hvornår revaccination kan blive aktuelt, lyder det.

- Men det er selvfølgelig et område, som vi vil følge nøje i den kommende tid, siger vicedirektøren.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de nye anbefalinger om immunitet nu skal indarbejdes i regler om coronapas og test, før de træder i kraft.

Derudover vil der løbende være grund til at justere på vurderingen af, hvor lang tid man kan forvente at være immun.

Det skyldes, at corona stadig i sundhedsmyndighedernes øjne er en ny sygdom. Og at der er mange detaljer om sygdommen, og hvordan den påvirker immunforsvaret, der er ukendte, oplyser styrelsen.

/ritzau/