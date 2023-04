Tidligere sundhedsordfører får Sofie Carsten Nielsens mandat

Det bliver Sofie Carsten Nielsens førstesuppleant, Stinus Lindgreen, der overtager hendes mandat i Folketinget 1. maj.

Det bekræfter De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, over for Ritzau.

- Den største trøst ved det (Sofie Carsten Nielsens exit, red.) er, at vi fra 1. maj får Stinus Lindgreen tilbage som afløser for Sofie Carsten Nielsen.

- Han er en ekstremt dedikeret og engageret, dygtig politiker med erfaring fra folketingsarbejdet. Jeg tror, alle kan huske den store rolle, han spillede under pandemien, hvor han var formand for Folketingets Epidemiudvalg, siger Martin Lidegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra 2019 til 2022 sad Stinus Lindgreen også i Folketinget for De Radikale.

Her markerede han sig som partiets sundhedsordfører under coronapandemien. Han var også formand for Epidemiudvalget, der blev nedsat under pandemien.

Ved folketingsvalget i november sidste år fik Stinus Lindgreen 2221 personlige stemmer i Sjællands Storkreds. Det var blot 246 stemmer færre end Sofie Carsten Nielsen.

Dagen efter valget trak Sofie Carsten Nielsen sig som politisk leder for partiet. Hun begrundede det med, at hendes stemmetal viste, at der ikke var tillid til hende.

Hun valgte dog at blive i Folketinget som menigt medlem af De Radikales folketingsgruppe. Her har hun blandt andet været forsvarsordfører.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra 1. maj tiltræder hun i en nyoprettet stilling i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

Med hendes farvel og Stinus Lindgreens tilbagevenden varsler Martin Lidegaard også en mulig rokade i folketingsgruppen.

- Det er klart, at vi også kommer til at kigge lidt på, hvor vi har vores forskellige styrker og svagheder i gruppen. Og det skal samlet set nok blive et lige så godt hold, når vi er færdige med det, siger den politiske leder.

Stinus Lindgreen er også medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

/ritzau/