To tidligere topchefer i danske efterretningstjenester: Grænsekontrol batter ikke noget

Rigspolitiet meddelte fredag, at man på anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil skærpe grænsekontrollen.

Det betyder ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, at der vil være ”stikprøvevis grænsekontrol”, når man rejser til Danmark fra Sverige.

Det samme gør sig gældende ved den dansk-tyske grænse. Her vil politiet genetablere fast bemanding ved de tre største grænseovergange.

Den øgede grænsekontrol skal ses i lyset af de seneste ugers trusler og voldelige demonstrationer i Mellemøsten forårsaget af koranafbrændingerne, som har fundet sted i Sverige og herhjemme.

Af samme årsag kom det tidligere på ugen frem, at PET vurderer, at det nuværende ”alvorlige” trusselsniveau, som ligger på niveau fire ud af fem, er skærpet.

Men når man spørger Jakob Kaarsbo, senioranalytiker hos Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste med ansvar for kontraterror, ind til den øgede stikprøvekontrol ved grænsen til henholdsvis Sverige og Tyskland, slår han en let latter op:

”Det er yderst tvivlsomt, om det batter noget. Men det er et signal, der kan bidrage til at øge trygheden. Jeg er dog ikke bekendt med, at øget grænsekontrol har forhindret et terrorangreb. Og jeg ved, at terrorister skam også følger med i nyhedsstrømmen – så de ved udmærket godt, hvad de ikke skal gøre. Hvis det har nogen som helst effekt, vil jeg kalde den en let forstyrrende effekt,” siger han og konstaterer:

”Medmindre vi slår en jernring rundt om Danmark, så skal de, der vil, nok finde ud af at komme hertil.”

Er det så et signal fra PET, eller er det politisk signal?

”Jeg tror, det er et udtryk for stemningen på Christiansborg. Nu viser regeringen, at den passer på danskerne. Og det gør den jo på sin vis også. Men det er altså ikke ved grænsen, at de store angreb vil blive forhindret.”

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, PET, er også ”skeptisk”, når det kommer til grænsekontrollen.

”Jeg er skeptisk over for grænsekontrollen og dens effektivitet – medmindre PET på forhånd har en konkret mistanke om en række personer, som de gerne vil anholde ved grænsen,” siger og han tilføjer:

”Der er jo stadig uanede muligheder for dem, der vil ind i riget og gøre os ondt. Den grønne grænse ved Sønderjylland er stadig rimelig let at komme over.”

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller dog, at grænsekontrollen kan have en effekt – om end begrænset:

”For det første så sender det et klart præventivt signal til de, der vil gøre os ondt, om, at nu bliver det sværere at komme ind i landet og gøre skade. For det andet så har det en symbolsk betydning. Man udviser handekraft og fortæller: ’At nu gør vi noget’.”

Hans Jørgen Bonnichsen erklærer sig enig med Jakob Kaarsbo. Han kender heller ikke til eksempler, hvor terrorister er blevet stoppet ved grænsen. For det er en myte, at det var den danske grænsekontrol, som fældede ”Tændstikmanden”, den dengang 21-årige syrer Dieab Khadigah.

Dieab Khadigah forsøgte den 19. november 2016 at komme til Danmark fra Puttgarden via Rødby, men blev nægtet indrejse, da han ikke havde gyldige rejsepapirer. Han blev derfor sendt tilbage til Puttgarden, hvor han den 20. november blev anholdt med en rygsæk, som indeholdt fyrværkeri, knive og flere end 17.000 tændstikker. Sidstnævnte skulle bruges til at lave en bombe, der skulle sprænges i Danmark i Islamisk Stats navn.

Planen var, at angrebet skulle gennemføres med landsmanden, den 33-årige syrer Moyed al-Zoebi, som dengang boede i Sverige. De skulle have mødt hinanden på Hovedbanegården i København, men aftalen gik i vasken, efter at Dieab Khadigah blev anholdt i Tyskland. Her blev han senere idømt 6,5 års fængsel. Moyed al-Zoebi blev idømt 12 års fængsel og udvist fra Danmark for bestandigt.

”Så hvis man har en smule indsigt i den sag, så ved man, det er det rene vrøvl, at det var den danske grænsekontrol, som stoppede ’Tændstikmanden’. Han blev i realiteten stoppet i Tyskland," siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Men ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) er det, må man forstå, nødvendigt at indføre skærpet indsats ved grænserne:

"Vi har lige nu et behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser. Jeg vil og kan ikke på forhånd udelukke, at den bliver forlænget til efter den 10. august," siger han til Ritzau og fortsætter:

"Koranafbrændingerne i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamistiske grupper, miljøer og enkeltpersoner i udlandet. Det er jo nogle af dem, der kan være en frygt for vil rejse ind over Danmarks grænser."