Tidligere trafikminister Kaj Ikast er død - 84 år

Kaj Ikast huskes som en, der stod bag trafikale projekter i Danmark. Torsdag er han afgået ved døden.

Tidligere trafikminister Kaj Ikast er torsdag afgået ved døden, 84 år gammel. Det oplyser hans hustru, Anna Margrethe Ikast, til Ritzau.

Det mangeårige konservative folketingsmedlem led af Alzheimers og var på plejehjem. Han kom sig ikke efter en nylig hofteoperation.

Kaj Ikast var en af dem, der stod bag en række trafikale projekter i Danmark - herunder Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Han sad i Folketinget fra 1983 til 2005 og var en del af den såkaldte trafikmafia, der i 1980'erne og 90'erne fordelte trafikmilliarder rundt i landet.

Gruppen bestod ud over Ikast af politikere som Svend Heiselberg (V), Arne Melchior (CD) og socialdemokraterne Helge Mortensen og Jens Risgaard Knudsen.

- I den periode, jeg har været med, har vi ændret Danmark fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, hvor folk kan pendle over lange afstande, har han sagt til Nordjyske.

Kaj Ikast ville lørdag 5. december være fyldt 85 år.

