Tidligere TV 2-profil beretter om fysisk vold på ledelsesgangen

Der har været tilfælde af fysisk vold på TV 2, og det er den nuværende ledelse orienteret om.

Det fortæller Anders Langballe, som er tidligere politisk redaktør på mediet, til Ekstra Bladet.

- Jeg har meget detaljeret redegjort for fysisk vold over for Anne Stig Christensen (den administrerende direktør hos TV 2, red.) - både på skrift og tale - om hvad jeg selv har oplevet på TV 2 med forskellige chefer, hvor én er meget central nu.

- Den meget konkrete episode ligger mange år tilbage i tiden, og den var et udtryk for brutaliteten i ledelsen. Hvis man ikke indordner sig, så kan det udmunde i fysisk vold, siger Langballe til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han uddyber ikke, hvem der stod bag volden, eller hvem det var rettet mod. Han fortæller heller ikke, hvilken form volden havde.

Orienteringen om vold til den nuværende TV2-ledelse fandt ifølge Langballe sted for cirka et år siden. Det skete, mens en advokatundersøgelse af mulig sexisme var i gang på mediet.

- Vi aftalte, at hun (Anne Stig Christensen, red.) ville tage de oplevelser med videre i kulturarbejdet, som handlede om MeToo og arbejdsmiljø i bredere forstand, fortæller han til Ekstra Bladet.

Anders Langballe mener ikke, at ledelsen har gjort nok ved problemet, og at problemerne ikke kan isoleres til sager om sexisme.

På Twitter skriver han, at dokumentaren "MeToo: Sexisme bag skærmen", som udkom i denne uge, er "helt central for afdækningen af den brutale kultur på TV 2, som udmundede i MeToo".

- Men problemerne er bredere end som så. På TV 2 blev både psykisk og fysisk vold legitimeret. Det er en virkelighed, som TV 2 fortsat ikke vil forholde sig til, skriver han.

Han nævner selv i samme tråd en lussing som et eksempel på fysisk vold.

I et skriftligt svar siger Anne Stig Christensen, at hun har "haft gode samtaler med Anders Langballe, hvor jeg blandt andet støttede ham i at udgive en bog om sine erfaringer med et hårdt arbejdsliv".

- I den dialog har Anders også givet værdifuldt input til vores igangværende kulturarbejde, herunder om balancen mellem arbejde og privatliv og om vores tone på TV 2.

- Anders Langballe er kritisk over for vores kultur, og vi har også erkendt, at der er problemer i TV 2's kultur, som vi er i gang med at gøre op med, lyder det.

Ifølge Anne Stig Christensen forholder TV 2 sig "i dén grad til vores kultur, og vi har taget grundlæggende fat i at ændre på de områder, hvor vi har en usund arbejdskultur".

Anders Langballe var tidligere politisk redaktør på TV 2, indtil han i november 2018 fik en blodprop i hjernen og efterfølgende blev sygemeldt.

Det har ikke været muligt at få interview med Anders Langballe eller Anne Stig Christensen.

/ritzau/