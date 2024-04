Tidligere TV 2-profil stopper som særlig rådgiver for minister

Den tidligere fremtrædende politiske redaktør Anders Langballe er stoppet som særlig rådgiver for uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Det skriver Anders Langballe i et opslag på LinkedIn.

- Jeg har brug for at være mere hjemme og fokusere på det, der er større og vigtigere end et væsentligt og hamrende interessant job, skriver han.

- Brug for at være far med mere tid, end den man har som særlig rådgiver.

Anders Langballe stoppede mandag og nåede et år og nogle måneder i jobbet, efter han blev ansat i januar 2023.

I opslaget sender Anders Langballe en tak til Christina Egelund for, at "hun troede på, at jeg kunne vende tilbage til politik i den nye rolle".

Han var politisk redaktør på TV 2, indtil han i november 2018 fik blodpropper i hjernen og blev sygemeldt.

Efterfølgende har han blandt andet arbejdet som kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer og Dansk Ejendomsmæglerforening. I 2022 var han vært på radioprogrammet "Valg i Danmark" på den nu lukkede radiostation 24syv.

Anders Langballe lagde sit arbejdsliv om efter sin sygemelding i efteråret 2018 som følge af det arbejdspres, han mærkede som politisk redaktør på TV 2. Det skrev han blandt andet om i bogen "Forfra". Den udkom i foråret 2021.

Efter intens genoptræning, hvor han måtte lære at tale og skrive igen, kunne Anders Langballe vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Han har tidligere udtalt heftig kritik af kulturen på TV 2, mens han var ansat. Her oplevede Anders Langballe eksempelvis tilfælde af fysisk vold på TV 2, har han udtalt.

