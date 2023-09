Tidligere ungdomsformand bliver Radikales nye spidskandidat

Sigrid Friis Frederiksen er blevet valgt som De Radikales spidskandidat til EU-parlamentsvalget i 2024.

Hun sidder i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, og tidligere har hun været formand for Radikal Ungdom.

- Jeg sætter en streg under, at vi er partiet for den næste generation. Klimakampen skal kæmpes af nye kræfter, og det kan jeg stå i spidsen for, siger hun efter valget.

Posten som spidskandidat til EU-parlamentsvalget er væsentlig, fordi det er usikkert, om partiet får mere end et mandat.

Der venter et hårdt arbejde for at sikre bare det ene mandat, anerkender Sigrid Friis Frederiksen.

- Der er masser af stemmer, der skal vindes hjem for at hente mandatet, siger hun.

Hun er optimist, selv om partiet ikke nyder stor folkelig opbakning for tiden.

- For vi er et parti, der er kendt for at stå meget klart og tydeligt på Europa-politikken, siger Sigrid Friis Frederiksen.

- Vi er formentlig Danmarks mest EU-positive parti.

Det krævede tre afstemninger på De Radikales landsmøde, før resultatet stod klart, selv om Sigrid Friis Frederiksen førte an fra begyndelsen.

Partiets regler tilsiger, at en kandidat skal have over 50 procent af stemmerne, før vedkommende er valgt.

Det førte til, at feltet af fire kandidater blev skåret ned gennem flere afstemninger.

Først røg Charlotte Burgess ud.

Derefter faldt tidligere minister Rasmus Helveg Petersen.

I sidste runde vandt Sigrid Friis Frederiksen over Anne Sophie Callesen med stemmerne 200 mod 112.

Inden landsmødet havde Rasmus Helveg Petersen meldt ud, at han kun ville være spidskandidat. Hvis ikke han blev valgt til det, ville han hellige sig et andet job.

Det tog han konsekvensen af søndag.

Med tasken i hånden forlod han landsmødet lige efter, han var blevet stemt ud i tredje runde, og inden den endelige afstemning var afklaret.

- Jeg er ærgerlig, sagde han på vejen ud af salen.

Rasmus Helveg Petersen opnåede ikke genvalg til Folketinget ved valget i 2022.

Hans bror, Morten Helveg Petersen, er partiets afgående medlem af EU-Parlamentet.

I talerne inden valget af spidskandidat til EU-parlamentsvalget havde Rasmus Helveg Petersen fremhævet, at navnegenkendelse var en styrke for ham.

Han kan ikke afvise, om det viste sig at være det modsatte.

- Det kan være, de synes, der skulle noget andet til, og at jeg lignede det, der havde været før, for meget.

Sigrid Friis Frederiksen fremhæver, at hun er et nyt pust i partiet.

- Det er et nyt navn på stemmesedlen, og jeg glæder mig meget til at knokle for at holde fanen højt, siger hun og fortsætter:

- Jeg står her i egen ret og kommer med alt det, jeg er.

De andre finalister i kampen om at blive spidskandidat understregede, at de stadig ville være kandidater, selv om de ikke stod øverst på listen.

Rasmus Helveg Petersen har svært ved at sige, om 'alt eller intet'-udmeldingen var god for hans opbakning.

- Det kan jeg ikke overskue. Jeg synes, jeg har været ærlig om det, og så må folk selv tage et valg. Det kan være, det er derfor.

