Tidligere V-borgmester er kandidat til EU-valg

Venstres Europaudvalg i Østjyllands Storkreds har valgt den tidligere borgmester Carsten Kissmeyer som kandidat til det kommende europaparlamentsvalg.

Det skriver udvalget i en pressemeddelelse.

- Vi har med Carsten Kissmeyer valgt en kandidat med en meget bred politisk erfaring fra byråd, borgmester i 16 år, regionsrådsmedlem og medlem af Folketinget, skriver udvalget.

Carsten Kissmeyer var folketingsmedlem mellem 2018 og 2022. Derudover har han været borgmester i kommunerne Ikast og Ikast-Brande mellem 2002 og 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er glad for indstillingen.

- Jeg var glad for forespørgslen fra Venstre i Østjyllands Storkreds. Med en efterfølgende megen solid opbakning på opstillingsmødet er jeg sikker på, at vi sammen kan føre en stærk valgkamp.

- Personligt er jeg en varm tilhænger af vores EU-medlemskab, uden jeg dermed siger, at alt er OK. Verden og Danmark har brug for et stærkt Europa, siger han ifølge meddelelsen.

I 2019 opfordrede Carsten Kissmeyer både daværende partiformand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at trække sig.

Det skete, i forlængelse af at Venstre i Region Midtjylland sendte samme opfordring.

Dengang blev han spurgt af Politiken, om Jakob Ellemann-Jensen kunne samle partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lige nu tænker jeg, at det er lidt for tidligt at svare på, inden man kender kandidatfeltet, hvem der er den rigtige.

- Men jeg tænker, at det er vigtigt, at man åbner op, så der kommer et kandidatfelt. Så må vi se, hvem der appellerer bredt til landsmødet, lød svaret til mediet.

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse indstillede i april Morten Løkkegaard som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet. Han blev valgt ind i 2009 og 2019. Han blev valgt som første suppleant ved valget i 2014.

Venstre skal stille med i alt 12 kandidater ved valget i juni næste år.

Efter Bergur Løkke Rasmussens partiskifte til Moderaterne i marts har Venstre tre europaparlamentarikere: Morten Løkkegaard, Asger Christensen og Erik Poulsen.

/ritzau/